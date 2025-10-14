Chocó y agredió a dos peatones en el Norte de la Capital: Fue aprehendido y su cómplice se dio a la fuga

Un sujeto de 18 años fue aprehendido por efectivos de la Comisaría Octava luego de que, junto a un cómplice que escapó, presuntamente embistieran con su moto a dos jóvenes y los atacaran verbal y físicamente.

lunes, 13 de octubre de 2025

Personal de la Comisaría Octava logró la aprehensión de un joven de apellido Ocampo Navarro, de 18 años, luego de que fuera detectado circulando en una motocicleta, presuntamente involucrado en un incidente de agresión a peatones.

El hecho se registró cuando los efectivos realizaban recorridos preventivos en la intersección de las calles Hungría y Lucas Barrionuevo. En ese lugar, Ocampo Navarro circulaba como acompañante en una motocicleta tipo 110 cc., cuyo conductor se dio a la fuga al notar la presencia policial.

Según las primeras investigaciones, por causas que se intentan determinar, los dos sujetos a bordo del rodado habrían embestido a una joven mujer de 21 años y a un adolescente de 16 años de edad, que circulaban a pie por la zona. Tras el impacto, descendieron de la moto y procedieron a agredir a las víctimas, tanto verbal como físicamente.

Finalmente, el joven aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que indicó los pasos a seguir. En tanto, se invitó a los progenitores del adolescente y a la joven damnificada a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 8 para formalizar la acusación.