Cinco muertos tras el choque e incendio de dos camiones en la Ruta 9

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 73, mano a Capital Federal; un utilitario quedó atrapado entre los vehículos pesados y las llamas, mientras bomberos enfrentaron serias dificultades por el colapso del tránsito.

jueves, 23 de octubre de 2025

Una tragedia vial sacudió este jueves la Ruta 9, a la altura del kilómetro 73, en el partido de Zárate, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Dos camiones chocaron de frente y se incendiaron, arrastrando un vehículo utilitario que quedó completamente calcinado entre los pesados. Cinco personas murieron en el hecho: los choferes de ambos camiones, dos ocupantes del utilitario y el conductor de un cuarto vehículo alcanzado por los restos del choque.

Según relataron, uno de los camiones que transportaba un contenedor hacia Rosario perdió el control, despistó y cruzó de carril, impactando de lleno contra el otro camión. Las imágenes del accidente muestran las cabinas de los camiones completamente carbonizadas y el utilitario aplastado entre ellos.

El tránsito en la zona colapsó inmediatamente, dificultando la llegada de bomberos y equipos de emergencia, quienes trabajaron para sofocar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes. La ruta permanece cortada en el sentido a Capital Federal, con desvíos a la altura del kilómetro 75 y demoras que se extienden hasta la noche.

Fuentes oficiales señalaron que la zona del accidente es habitual escenario de siniestros graves debido al reducido espacio del cantero central y al alto tránsito de camiones. Por el momento, las causas del despiste están bajo investigación. Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.