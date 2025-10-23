Manuel Adorni celebró el desembarco de Nicolás Varrone en la Fórmula 2

El Vocero de Presidencia, Manuel Adorni, felicitó a Nicolás Varrone por su ingreso a la Fórmula 2. El piloto de Ingeniero Maschwitz competirá con la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing.

jueves, 23 de octubre de 2025

El Vocero de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, destacó la llegada del piloto argentino Nicolás Varrone a la Fórmula 2.

«Felicitaciones a Nicolás Varrone, nuevo piloto argentino en la Fórmula 2. Otro argentino que demuestra que el esfuerzo y el talento siempre encuentran su camino, en esta oportunidad, en lo más alto del automovilismo mundial. Fin», manifestó Adorni en su publicación de X.

Durante la temporada 2026 de la Fórmula 2, el piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz representará a la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing. Una estructura de gran prestigio dentro de las categorías formativas del automovilismo, reconocida por haber impulsado las carreras de figuras que luego brillaron en la Fórmula 1, como Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Mick Schumacher y, más recientemente, Liam Lawson.

El anuncio generó repercusión inmediata en los ámbitos deportivos y gubernamentales, donde se valoró el impacto que representa la presencia de un nuevo piloto argentino en una de las categorías más competitivas del automovilismo mundial.

Desde el entorno presidencial destacaron que el caso de Varrone, al igual que el de Franco Colapinto en la Fórmula 1, simboliza el talento y la proyección internacional de los deportistas nacionales, así como la importancia de seguir acompañando a quienes logran abrirse camino en disciplinas de alta exigencia.

En esa línea, desde distintos sectores del automovilismo destacaron la relevancia de contar con representantes argentinos en las principales categorías internacionales. La llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 y la reciente vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1 refuerzan la proyección del país en el deporte motor y marcan un nuevo capítulo para la presencia nacional en el automovilismo mundial.