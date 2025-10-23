Luciani: “Hay que ir por los bienes” de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El fiscal federal aseguró que el decomiso de unos 500 millones de dólares ya está firme pero aún no se ejecuta, y adelantó que continuará presentando recursos para garantizar su cumplimiento.

El fiscal federal de la causa Vialidad, Diego Luciani, afirmó hoy que su objetivo es avanzar sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, tras la condena a seis años de prisión que le fue impuesta en este caso. Según explicó, el decomiso por más de 500 millones de dólares ya está firme, pero aún no se ha ejecutado.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, declaró Luciani durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El fiscal recordó que días atrás, junto con su par Sergio Mola, presentó un dictamen ante el TOF 2 solicitando que avance de manera inmediata la ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles para el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos (aproximadamente 500 millones de dólares).

Luciani también denunció la magnitud de la corrupción en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, mencionando que Báez llegó a adquirir más de 420.000 hectáreas, más de 400 inmuebles, vehículos, aviones y 55 millones de dólares fugados al exterior. “Esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables. La corrupción atenta contra los derechos humanos”, remarcó.

El fiscal señaló que durante la administración de Alberto Fernández, fiscales y jueces fueron objeto de “operaciones y presiones impensadas en democracia” y recordó una amenaza directa del ex presidente: “Dos días después de mi alegato, Fernández dijo en televisión: ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’”.

Finalmente, Luciani destacó que la pena de prisión de Cristina Kirchner se está cumpliendo y que la sociedad puede observar que “una persona que ha cometido un delito tan grave durante tanto tiempo está cumpliendo su condena”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución.