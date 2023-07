Cirujano plástico denuncia que en Catamarca hay un colega que opera en hoteles

Diego Yapura Saed habló del “descontrol” que hay en la provincia por parte de algunos profesionales a la hora de realizar cirugías estéticas. “Hace esta práctica de una manera totalmente insegura, sometiendo a la gente a un riesgo de su salud tremendo”, dijo sobre un colega.

7 de julio de 2023

La noticia sobre la salud de Silvina Luna, que está atravesando un cuadro complicado desde hace años y permanece internada en estado crítico, todo a raíz de una intervención estética que le realizó en 2012 Anibal Lotoki, puso sobre la mesa el negocio de las cirugías estéticas también en Catamarca.

La modelo Silvina Luna padece las consecuencias de procedimientos estéticos mal realizados.

El cirujano plástico, Diego Yapura Saed, realizó declaraciones radiales hablando de profesionales que realizan prácticas de este estilo, tanto invasivas como no invasivas, sin tener la preparación correspondiente para llevarlas adelante. El médico comentó que “un profesional que no está capacitado ni tiene un título universitario y que tiene un curso simplemente de seis meses o un año en estética, solamente está limitado para dos o tres procedimientos no invasivos”.

Diego Yapura Saed, cirujano plástico.

En este contexto acusó públicamente a un colega que “viene de otra provincia” y realiza hace mucho tiempo “procedimientos, por ejemplo, de lipoaspiración o de lipotransferencia sin anestesista, sin normas de bioseguridad en centros clandestinos o va cambiando de un lugar a otro”, mencionó que hoteles son los lugares donde realiza estas intervenciones.

Otro de los puntos llamativos de la grave acusación que propinó es que el Colegio Médico de Catamarca está al tanto de la situación, “lo abala” y relató que la institución “ha emitido certificados y el título especial a este profesional, pero está metiéndose en un área donde no le corresponde, no está autorizado a hacer esto, no es cirujano plástica” y ratificó: “Hace esta práctica de una manera totalmente insegura, sometiendo a la gente a un riesgo de su salud tremendo”.

Yapura Saed pidió a quienes deseen realizarse algún tipo de tratamiento estético, que “no caigan en manos inescrupulosas de profesionales que venden fantasías, que venden estándares de belleza inalcanzable muchas veces y que muchas veces también son profesionales que no están capacitados ni tienen una especialidad para hacer ciertas prácticas”.