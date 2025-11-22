Colapinto apuntó al A525 tras un viernes difícil en Las Vegas: “La parte trasera no tenía nada de grip”

El piloto argentino atravesó un inicio complicado en el Gran Premio de Las Vegas. Sin una vuelta rápida con neumáticos blandos y con falta de agarre trasero, Colapinto vinculó los problemas al cambio de chasis tras el choque en Brasil.

viernes, 21 de noviembre de 2025

Franco Colapinto tuvo un viernes cuesta arriba en el arranque del Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó vigésimo en la primera práctica libre (FP1) y decimosexto en la segunda (FP2), sin lograr completar una vuelta rápida con neumáticos blandos y evidenciando dificultades estructurales en el rendimiento del A525.

El argentino resumió su sensación general con una frase contundente: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

La primera salida al trazado urbano del Las Vegas Strip ya anticipó una jornada compleja. Con un tiempo de 1:36.758 en la FP1, Colapinto cerró último, a más de un segundo de su compañero Pierre Gasly. Describió un vehículo con “muy poco grip atrás” y una reacción “inmanejable en la parte trasera”, lo que impidió cualquier ritmo competitivo.

En la FP2 hubo una leve mejora —1:34.824 para ubicarse decimosexto—, aunque insuficiente. El trabajo con el compuesto blando volvió a quedar condicionado por dos interrupciones causadas por una alcantarilla floja, que limitaron el rodaje de todos los pilotos.

Colapinto explicó que no pudo registrar una vuelta representativa con ese neumático: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, señaló.

La falta de agarre en la parte trasera se mantuvo en ambas sesiones: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”, añadió.

El argentino también relacionó parte de las dificultades con el fuerte golpe sufrido en Brasil, que obligó al equipo a usar un chasis distinto: “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, expresó.

Desde Alpine reconocieron que, si bien la FP2 dejó una mejora parcial, las principales falencias siguen sin resolverse.

De cara a la tercera práctica, Colapinto remarcó la necesidad de revisar toda la configuración: “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, afirmó.

El argentino volverá a pista este viernes a las 21:30 (hora argentina) para la FP3. La clasificación será a la 01:00 del sábado, mientras que la carrera se largará el domingo a las 01:00, a 50 vueltas.