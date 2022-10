Con huelgas de comerciantes y docentes, se agravan las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini

Las manifestaciones comenzaron hace cinco semanas, tras el fallecimiento de la joven estudiante de 22 años que murió en un operativo policial. En Berlín, 80.000 personas marcharon en solidaridad con las mujeres iraníes.

22 de octubre 2022

Un número no determinado de personas iniciaron hoy una huelga en Irán en el marco de las protestas desencadenas en el país tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini durante su detención.

La información fue divulgada por ONGs, pero es difícil evaluar el verdadero alcance de las protestas debido a que el Gobierno iraní restringió el acceso a Internet. Las protestas se desataron hace cinco semanas tras la muerte de Amini, de 22 años, quien fue detenida en una estación de trenes y golpeada por llevar mal colocado el hiyab, el velo con el que las musulmanas cubren su cabello.

Según el relato de su hermano, que estaba junto a ella en la estación, la joven iba a ser trasladada a una comisaría para recibir un curso de como comportarse, pero en cambio fue llevada una hora y media más tarde a un hospital de Teherán, al que llegó inconsciente.

Las mujeres iraníes, muchas de ellas con la cabeza descubierta, lideran las manifestaciones cantando consignas contra el poder y enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Según el medio de comunicación en línea 1500tasvir “Internet está desconectado o muy débil en muchas ciudades”, aunque ellos han podido sortear el bloqueo. El último video que publicó, se escuchan bocinas de motos y autos en las calles de Teherán.

Las protestas por la muerte Mahsa Amini movilizaron a buena parte de la población iraní que reclama mayor libertad para sus mujeres. (REUTERS/Dilara Senkaya)Por: REUTERS

En otro tuit, informan que hay huelgas en ciudades como Sanandaj, Bukan y Saqez”, esta última es la ciudad natal de Masha Amini. El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, también informó de huelgas de comerciantes en Bukan, Sanandaj y Saqez y Marivan. En otros lugares de Irán, decenas de estudiantes aplaudieron y cantaron en una manifestación en la universidad Shahid Beheshti de Teherán, según un video tuiteado hoy por 1.500tasvir.

En tanto, decenas de trabajadores se reunieron frente a una fábrica de chocolate en Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán oriental, según otros videos que circulan en redes pero que no han sido verificados.

Docentes organizó una sentada y convocó a una huelga nacional

Ayer, un sindicato de docentes convocó una huelga nacional en el país para el domingo y el lunes. En un comunicado, el Consejo de Coordinación de los Sindicatos de Docentes declaró que la “sentada” es una respuesta a la “opresión sistemática” de las fuerzas de seguridad en las escuelas. Los manifestantes acusan a las autoridades iraníes de llevar a cabo una campaña de detenciones masivas y de prohibiciones de viajar, y la lista incluye a atletas, periodistas, abogados y celebridades.

Uno de los manifestantes sostiene un afiche con un dibujo de Mahsa Amini durante una de las protestas que se realizaron. (REUTERS/Christian Mang)Por: REUTERS

En el extranjero, las manifestaciones de solidaridad con las protestas en Irán también continuaron con eventos en Tokio y Alemania. Alrededor de 80.000 personas marcharon en Berlín en solidaridad con “las valientes mujeres y los manifestantes en Irán”, en palabras de la ministra alemana de la Familia, la ecologista Lisa Paus. Entre los participantes en esta manifestación organizada por un colectivo de mujeres, algunos llevaban carteles con el lema “Mujeres, Vida, Libertad”, mientras que también se vieron banderas kurdas.

Los líderes iraníes acusan a los occidentales de fomentar lo que ellos llaman “disturbios”. La comunidad internacional ha condenado la represión y varios países junto a la Unión Europea han impuesto sanciones a dirigentes y entidades iraníes. En paralelo a las protestas, la atleta iraní Elnaz Rakabi, que participaba de una competencia den Corea del Sur, no usó el velo para competir, lo que fue interpretado como un apoyo a las manifestaciones por la muerte de Amini. Al llegar a Teherán fue recibida por una multitud, pero la joven calmó las aguas diciendo declaró que no llevó el hiyab por un error.

La BBC, citando fuentes “bien informadas” dijo que Rekabi está desde ayer bajo arresto domiciliario y agregó que fue presionada para efectuar esa confesión en la que dijo que no usó el velo porque hubo cambios en el programa de la competencia y cuando la llamaron para competir no lo encontraba. Según la cadena británica, las autoridades iraníes la amenazaron con secuestrar los bienes de su familia si no efectuaba esa declaración.