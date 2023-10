Condenaron a un violento que agredió a su expareja

El episodio ocurrió en octubre de 2022.

martes, 10 de octubre de 2023

Un sujeto de apellido Arce fue condenado en un debate que inició esta mañana y finalizó pasado el mediodía en el recinto del juzgado correccional N 3.

La audiencia que fue llevada adelante por el juez Javier Herrera comenzó poco después de las 9:00 de la mañana con la íntimación del hecho al imputado quién asesorado por su abogado declaró.

Arce, negó el hecho de haber agredido físicamente a su ex pareja el 25 de octubre del año pasado y refirió que las discusiones que tenían entre ellos, eran porque ella lo celaba, aún cuando ya habían terminado la relación.

Luego el juez hizo ingresar a la sala a la víctima, quién ratifico lo manifestado en la denuncia y contó detalles de aquella noche del 25 de octubre cuando su ex la agredió porque ella no quería volver a retomar la relación de pareja.

También en el recinto se escuchó a las profesionales que la asistieron, pericias que fueron consideradas por el fiscal Víctor Figueroa al momento de exponer su alegato y solicitar la condena.

Concluido los testimonios, el juez paso a un breve cuarto intermedio y al retomar la audiencia escucho los alegatos de las partes. El fiscal Figueroa mantuvo la imputación de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja y violencia de género solicitando una pena de 10 meses de prisión para Arce. Luego hizo lo propio la defensa del ahora condenado y finalmente el juez dictó sentencia.

En coincidencia a lo pedido por el ministerio público fiscal el juez Herrera declaró culpable a Arce y lo condenó a 10 meses de prisión, quién por no contar con antecedentes computables y el tipo de delito endilgado, cumplirá la pena bajo la modalidad de suspenso.

Concluida la lectura del veredicto el condenado se marchó solo debiendo cumplir una serie de medidas restrictivas entre ellas la de no acercamiento a la víctima, de violar la misma se podría revocar la modalidad del cumplimiento de la pena.