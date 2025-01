Controles de Arcat: detectan deudas por $127 millones en el impuesto automotor y caída en la recaudación del One Shot

domingo, 5 de enero de 2025

La Agencia de Recaudación de Catamarca (Arcat) intensificó los trabajos de fiscalización y control, tanto en la ruta como en los comercios adheridos a la promoción One Shot Plus. Durante un operativo en el puesto caminero de Las Rejas, en el acceso a la Ruta Provincial N° 4, el equipo técnico de Rentas notificó a contribuyentes con avisos de deudas del impuesto Automotor, las que rondarían los $127 millones en total. En cuanto a la fiscalización en los comercios adheridos al One Shot, se comunicó que es en “respuesta a la disminución en la recaudación registrada durante el mes de diciembre”.

En esta última línea y de acuerdo con un comunicado oficial, los equipos técnicos de la entidad fiscal llevaron a cabo inspecciones “en toda la provincia, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los precios establecidos y asegurar una recaudación transparente y justa”. La medida, explicaron, tiene como objetivo “no solo prevenir abusos que puedan afectar la economía de las familias catamarqueñas, sino también asegurar que los valores tributarios sean correctamente recaudados, contribuyendo así a una gestión más equitativa de los recursos”.

Respecto a las deudas impositivas, el organismo señaló: “Se pudo constatar la voluntad de regularización tributaria por parte de los titulares de los vehículos, ya que, al regreso, éstos exhibían el pago realizado minutos antes por internet, a través de la página web del organismo, poniendo de manifiesto la predisposición para normalizar cada situación tributaria en particular”. Además, recordaron que durante enero Arcat estará presente diariamente en las rutas catamarqueñas y puestos camineros de la provincia, con el fin de notificar a los contribuyentes los avisos de deuda del impuesto automotor”.