Cortes programados de luz en Capital y Santa María: qué zonas se verán afectadas este jueves

La empresa EC Sapem anunció interrupciones programadas del servicio por obras de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Los trabajos afectarán a barrios de la Capital y varias localidades santamarianas.

miércoles, 13 de mayo de 2026

La empresa Energía Catamarca SAPEM informó que el jueves 14 de mayo se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Capital y Santa María, por lo que habrá interrupciones programadas del servicio en distintos sectores.

En San Fernando del Valle de Catamarca, el corte de energía se extenderá entre las 8 y las 13 horas y afectará a usuarios residenciales, al filtro de bomba de La Banda de Varela y a la avenida Balbín, desde la rotonda de Quebrada de Moreira hasta el final de La Banda.

En tanto, en el departamento Santa María, la suspensión del suministro será de 8 a 14 horas. Las tareas impactarán en las localidades de Punta de Balasto, El Desmonte, La Puntilla, Palo Seco, Famatanca, Medanitos y Lampacito Sur.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollen las tareas programadas.