Paro bancario: desde qué hora comienza y qué entidades estarán afectadas en Catamarca

La medida de fuerza convocada por La Bancaria afectará la atención en entidades públicas. Habrá horario reducido y posibles demoras en trámites presenciales.

miércoles, 13 de mayo de 2026

La Asociación Bancaria realizará este miércoles 13 de mayo un paro parcial que afectará la atención en el Banco Central de la República Argentina y el Banco Hipotecario.

El paro comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá durante las últimas tres horas de atención al público. En Catamarca, la medida impactará en la atención del Banco Hipotecario, que trabajará con horario reducido.

El recorte podría generar demoras en trámites presenciales, acreditaciones, depósitos y cobro de cheques. Sin embargo, seguirán funcionando normalmente las transferencias, el home banking, pagos electrónicos y billeteras virtuales.

Desde Asociación Bancaria señalaron que la protesta es en rechazo al cierre de tesorerías regionales en el BCRA y al cierre de sucursales y despidos en el Banco Hipotecario.

El gremio advirtió que continuará en estado de alerta y no descartó nuevas medidas de fuerza.