El agro aportará US$4.613 millones en retenciones durante 2026, casi igual que el año anterior

La recaudación por derechos de exportación de las seis principales cadenas agroindustriales caería apenas un 1% respecto a 2025, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario

16/8/2026

La recaudación por derechos de exportación (DEX) del sector agropecuario alcanzaría los US$4.613 millones en 2026, lo que representa una variación de apenas -1% interanual respecto a los US$4.665 millones registrados en 2025, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El análisis abarca las seis principales cadenas del agro: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

La soja, el principal aporte

El complejo sojero —que incluye poroto, harina, aceite y biodiesel— se mantiene como el mayor sostén fiscal de esta vía de recaudación, con una proyección de US$3.275 millones para el año. Su predominancia responde a que la soja sigue afrontando las alícuotas más elevadas dentro del esquema tributario vigente. A distancia, el complejo maíz aportaría US$754 millones, seguido por trigo con US$324 millones, girasol con US$158 millones, cebada con US$79 millones y sorgo con US$22 millones.

La proyección para 2026 queda muy lejos de los máximos históricos alcanzados en 2021 (US$8.373 millones) y 2022 (US$9.101 millones), período en el que la guerra entre Rusia y Ucrania impulsó los precios internacionales de las commodities agrícolas. Sin embargo, el número esperado se ubica un 50% por encima del mínimo de 2023, el año signado por la histórica sequía que golpeó la producción nacional.

Un primer semestre muy débil

En el primer semestre de 2026, el sector aportó US$1.881 millones por retenciones, una caída del 51% frente a los US$3.804 millones ingresados en la primera mitad de 2025. Según la BCR, ese desplome se explica por dos factores: la reducción temporaria de alícuotas aplicada entre febrero y junio de 2025, que infló artificialmente la base de comparación, y la eliminación transitoria de retenciones dispuesta en septiembre de ese mismo año.

La entidad prevé que esa caída inicial se revierta con fuerza en la segunda mitad del año. Se proyectan ingresos de US$2.731 millones entre julio y diciembre, lo que significaría más que triplicar la recaudación obtenida en el mismo período de 2025. Este salto se produciría a medida que se normalice el patrón de declaraciones de venta del sector.

El equilibrio fiscal se alcanzaría pese a que durante todo 2026 rige la baja permanente de retenciones establecida el 7 de diciembre de 2025. Según el informe de la BCR, el mayor volumen físico de exportaciones compensará la reducción de la alícuota por unidad exportada, estabilizando así el resultado definitivo de la recaudación para el año.