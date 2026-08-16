Hallaron muerta a una joven de 23 años en un parque e investigan un mensaje en su celular

La joven fue encontrada por familiares en un sector arbolado del Parque Saavedra. Intentaron reanimarla y dieron aviso al 911, pero los médicos constataron que ya no tenía signos vitales. La Justicia ordenó una autopsia y analiza un mensaje hallado en su teléfono

16/8/2026

Una joven de 23 años fue encontrada muerta este domingo en un sector arbolado del Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata. La Justicia investiga las circunstancias de su fallecimiento y ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del acceso al predio por las calles 12 y 64. Según el reporte policial, fueron familiares de la joven quienes la encontraron y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras daban aviso al 911.

Efectivos del Comando de Patrullas de La Plata acudieron al lugar tras el llamado de emergencia y encontraron a los allegados de la víctima, a unos 100 metros del ingreso al parque, intentando reanimarla.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la joven había sido descolgada minutos antes por sus familiares. Los médicos que llegaron al lugar constataron que ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras medidas de investigación, los efectivos encontraron en el teléfono celular de la joven un mensaje de despedida que habría sido redactado antes de su muerte.

Personal de la Comisaría Novena y peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena y secuestraron elementos considerados de interés para los peritajes.

La causa fue caratulada de manera preventiva como suicidio, aunque esta calificación permanece sujeta a los resultados de la autopsia y de las distintas pericias ordenadas por la Justicia.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Ignacio Mennucci.

La joven tenía domicilio en la localidad de Los Hornos. Por el momento, las autoridades no difundieron mayores datos sobre su identidad ni sobre eventuales antecedentes.

El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.