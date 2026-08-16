Día del Niño 2026: las ventas pymes cayeron 2,5% y el gasto promedio apenas superó los $45.000

Las ventas minoristas pymes durante el Día del Niño 2026 retrocedieron 2,5% en términos reales frente al año anterior, con un ticket promedio de $45.892, según CAME

16/8/2026

Las ventas minoristas de comercios pymes en el marco del Día del Niño 2026 registraron una caída del 2,5% medida a precios constantes respecto de la misma fecha del año anterior, según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El desempeño decepcionó a buena parte del sector, que esperaba en la fecha una oportunidad concreta de reactivación.

El gasto promedio por compra se ubicó en $45.892, por encima de los $33.736 registrados en el Día del Niño de 2025, lo que implica una suba real de apenas el 0,8% una vez descontada la inflación. No obstante, el dato quedó muy por debajo de la proyección de $57.500 que había anticipado la consultora Focus Market.

Promociones insuficientes para dinamizar el consumo

A pesar del esfuerzo comercial, las estrategias de atracción no alcanzaron para revertir la tendencia. El 81,2% de los comercios encuestados aplicó algún tipo de promoción, aunque esa proporción fue 5,8 puntos porcentuales menor a la del año pasado. Las modalidades más frecuentes fueron la financiación con tarjeta (55,3%) y los descuentos en efectivo (46,2%). Desde CAME señalaron que «la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala».

En cuanto a cómo evaluaron la jornada los propios comerciantes, el 43,6% indicó que las ventas se ajustaron a sus expectativas, mientras que el 41,7% consideró que la fecha estuvo por debajo de lo esperado. Solo el 14,7% logró un balance favorable. La entidad atribuyó este panorama al «límite impuesto por el poder adquisitivo actual», y destacó que el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento.

El rubro por rubro

El análisis por sector reveló caídas generalizadas. Jugueterías, el rubro más emblemático de la fecha, acusó la mayor baja interanual con un descenso del 4,8% y un ticket promedio de $45.038. Le siguieron indumentaria y accesorios, con una merma del 4,1% y un gasto medio de $42.344. Calzado y marroquinería retrocedió 3,1% con un ticket de $50.680, mientras que librerías cayeron 1,8% y equipos de audio, video y celulares registraron la menor caída, del 1%, con el ticket más alto de todos los rubros: $51.136.

En el balance general, el 36% de los comercios reconoció que la fecha sumó movimiento pero sin alterar el panorama de fondo, y un 19,3% reportó que la celebración no tuvo ningún impacto en sus ventas. Solo el 9,1% consideró que el Día del Niño fue clave para dinamizar el mes. CAME concluyó que la jornada operó «principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme», en un contexto que ya en 2025 había arrojado una caída del 0,3%.