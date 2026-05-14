Alertan por irregularidades en sándwiches de miga de una fábrica local: ¿qué recomendó Salud?

El Ministerio de Salud detectó una serie de irregularidades en productos de una marca local. Además, pidió a la población extremar los cuidados al momento de comprar alimentos y verificar siempre el etiquetado.

miércoles, 13 de mayo de 2026

El Ministerio de Salud de Catamarca, a través de la Dirección de Calidad Alimentaria, alertó sobre irregularidades detectadas en la comercialización de sándwiches de miga elaborados por la fábrica La Querencia.

Según informaron desde el organismo, se encontraron productos de la marca sin el rotulado correspondiente y sin los registros sanitarios obligatorios, por lo que solicitaron a la comunidad extremar los cuidados al momento de adquirir alimentos.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a quienes detecten productos de “La Querencia” en estas condiciones que se comuniquen a los teléfonos 383 4195 821 o 383 4054 294, con el objetivo de avanzar en las medidas pertinentes.

Desde la Dirección de Calidad Alimentaria recordaron la importancia de verificar el etiquetado antes de comprar cualquier producto alimenticio.

En ese sentido, recomendaron corroborar que los envases contengan: denominación de venta (qué es el producto), lista de ingredientes, contenido neto, origen del producto, nombre y dirección del elaborador, fecha de vencimiento.

Asimismo, remarcaron que todo alimento debe contar con RNE (Registro Nacional o Provincial de Establecimientos) y RNPA o RPPA (Registro Nacional o Provincial de Productos Alimenticios), datos que garantizan la aprobación sanitaria del producto.

También aconsejaron no consumir alimentos sin etiqueta, con rótulos rotos, sucios o ilegibles, con etiquetas superpuestas o alteradas.

Finalmente, desde el organismo señalaron que los alimentos artesanales también deben cumplir con las normas de rotulado y registro, y recomendaron “desconfiar de imágenes o textos que puedan confundir sobre la calidad, composición o características reales del producto”.