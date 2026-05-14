Fama: “Hay una ley que no se cumple y eso es grave”

El senador nacional defendió el reclamo universitario, cuestionó al Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades y pidió “informar bien a la gente” sobre las auditorías.

miércoles, 13 de mayo de 2026

Flavio Fama defendió el financiamiento universitario y reclamó auditorías “como corresponde”.

El senador nacional Flavio Fama sostuvo que el conflicto por el financiamiento universitario no pasa por las auditorías, sino por el incumplimiento de una ley nacional. Además, defendió el reclamo de docentes y estudiantes y aseguró que “hay una campaña en donde a veces se dicen cosas” que terminan enfrentando a la sociedad con las universidades públicas.

En Mensajes en la Radio, el legislador contó que participó de la movilización universitaria en Buenos Aires y remarcó que “fue bastante multitudinaria”. “Había muchísimos estudiantes, muchos docentes, investigadores y gente común. Me costó muchísimo poder llegar a la plaza”, relató.

Fama rechazó las comparaciones con otros ajustes presupuestarios y marcó diferencias con la situación actual. “Una cosa es algún recorte, que los hubo y varios a lo largo de la historia de la universidad, y otra cosa muy diferente es no cumplir con la ley”, afirmó. Luego agregó: “Hay una ley que sí establece el origen de los recursos y no se está cumpliendo, y eso es grave”.

El senador también defendió los controles sobre las universidades y reclamó que las auditorías se hagan a través de los organismos correspondientes. “Si el problema es que hay que auditar, fantástico que se audite, ¿por qué no se hicieron?”, planteó. En esa línea recordó que integra la Comisión Revisora de Cuentas y aseguró: “Pedí que vayan a auditar, no la actual gestión, mi gestión”.

Durante la entrevista también cuestionó las acusaciones contra las universidades públicas. “Hay gente que hoy defenestra a la educación pública de nuestro país”, señaló. Y añadió: “Yo no estoy defendiendo a nadie, absolutamente a nadie, yo lo que defiendo es la educación pública argentina y a la institución universidades nacionales”.

Sobre la situación interna de la UCR local, Fama opinó que el partido “se equivocó cuando no convocó a la gente que tendría que haber convocado”. Aunque estimó que podría haber una lista de unidad, aclaró: “El verdadero consenso democrático” son las urnas.

En otro tramo de la entrevista dejó una definición política directa: “Si el partido tiene problemas políticos, se arreglan con decisiones políticas y no con decisiones administrativas”.