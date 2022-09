Cristina Kirchner declaró en la causa por el intento de asesinato: dijo que no supo que le habían disparado con un arma

La Vicepresidenta fue indagada en su departamento en Recoleta por la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo: “No se dio cuenta lo que estaba pasando”, detallaron a Infobae fuentes judiciales

2 de Septiembre de 2022

Cristina Kirchner al salir esta tarde de su departamento de Recoleta (Gustavo Gavotti)

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, declaró esta tarde en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra y antes la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijo que en el momento del atentado no se dio cuenta que le habían disparado con un arma

Según pudo saber, CFK declaró que recién después lo supo y tomó conciencia del hecho. “En el momento no se dio cuenta lo que estaba pasando” , resumió una fuente judicial. La testimonial se hizo este mediodía en el living de su departamento del barrio de Recoleta y estuvo sola con Capuchetti, Rívolo y los secretarios del juzgado y la fiscalía. En la casa también estaban, aunque no presentes en la declaración, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la ex mandataria y dos agentes de la Policía Federal.