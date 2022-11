Cristina Kirchner vinculó al diputado Gerardo Milman con el intento de asesinato y recusará a la jueza

La ex Jefa de Estado difundió un video donde la periodista Julia Mengolini asegura que la magistrada “paralizó y boicoteó” la investigación luego de que apareciera una denuncia que involucra a un legislador nacional del PRO. “El Partido Judicial la quiere presa o muerta”, dice

La presidenta Cristina Kirchner difundió un video en redes sociales en el que vincula al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el intento de asesinato que la tuvo como víctima el 1° de septiembre, en la puerta de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Además, anticipó que recusará a la jueza federal que investiga el hecho, María Eugenia Capuchetti, porque considera que desestimó las pruebas que involucrarían al legislador opositor con la trama del ataque.

“Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”, posteó CFK junto a una edición de imágenes de poco más de 3 minutos sobre las cuales se escucha la voz de la periodista Julia Mengolini, que enumera una serie de circunstancias vinculadas al caso.

Mengolini relata en el video que días después del intento de asesinato se presentó un testigo en el juzgado de Capuchetti para aportar información. “Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa””, precisó.

De acuerdo a la interpretación realizada por la Vicepresidenta, los dichos del testigo se constataron judicialmente porque el testigo estaba ese día en el lugar y a la hora que indicó, Milman estaba en el mismo bar acompañado por dos asesoras y al otro día viajó a la Costa Atlántica.

El punteo que realiza CFK para dar por asentada la denuncia sobre Milman

El video incluye imágenes de cámaras de seguridad donde se puede ver al diputado nacional y a sus colaboradoras entrando y saliendo del bar.

“Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron entonces que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando”, reclama Cristina Kirchner.

Infobae reveló el 27 de octubre que la Justicia había abierto un legajo reservado para investigar si el diputado Milman tenía información sobre el futuro atentado. El legislador desestimó ante la Justicia la acusación, aunque nunca fue citado formalmente a declarar.

La publicación realizada este jueves incluye una descripción del diputado: recuerda que fue viceministro de Seguridad de Patricia Bullrich y estuvo a cargo del área de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos. También resalta que integra la mesa nacional del PRO.

La voz en off de Mengolini señala además que una de las asesoras que estaba en el bar era Carolina Gómez Mónaco, Miss Argentina en el 2012 y ex Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, designada en 2017 por Milman.

El registro refleja además como otra “conexión” entre el diputado nacional y el intento de asesinato un proyecto de declaración presentado el 13 de agosto donde el dirigente advertía sobre la posibilidad de que un “iluminado” atacara a CFK.

“Pese a todo ello y tratándose del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el Partido Judicial no quiera a Cristina Kirchner como víctima: la quiere presa o muerta”, describe el documento difundido esta mañana.

Minutos después de la difusión del video, el abogado Juan Manuel Ubeira -representante legal de la vicepresidenta- habló en Radio 10 sobre el tema y apuntó decididamente contra la jueza Capuchetti: “Lejos de querer esclarecer el asunto, lo que se ha tratado de hacer es todo lo contrario. Lo que no va a pasar es que esto quede impune”.

En la misma entrevista, el defensor de CFK agregó: “Intentaron matar a la vicepresidente de la República y las autoridades internacionales que vienen de visita a la Argentina no entienden la magnitud del atentado y el formato que tiene la investigación”.

Finalmente, Ubeira detalló los pasos que dará de ahora en adelante: “Estoy yendo a la Cámara para plantear la cuestión de la prueba que no se realizó dentro de esta causa; con muy pocas esperanzas, porque en la Sala I seguramente no vamos a tener una gran acogida, pero este es el sistema… Cuando se terminen las instancias nacionales, seguramente el Estado va a tener que ser contraparte contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de lo que no se hizo en materia investigativa”.