Cristina le respondió a Milei por culparla de los aumentos de sueldo: “Lo hacía más valiente”

La expresidenta salió al cruce con el mandatario luego de que éste la acusara de ser ella quien firmara un decreto hace 14 años que otorgaba un aumento a altos cargos del Ejecutivo.

sábado, 9 de marzo de 2024

Ni bien se conoció la respuesta de Milei sobre el aumento de sueldos en el Ejecutivo, la expresidente y exvice, Cristina Fernández, salió al cruce con el mandatario. El mismo presidente culpó a la referente de Unión por la Patria de haber firmado el decreto hace 14 años que otorgaba un aumento a cargos como el presidente, vicepresidente, ministros y subsecretarías, los puestos más altos del Poder Ejecutivo.

“Lo hacía más valiente Presidente”, cuestionó la ex jefa de Estado en un mensaje publicado en la red social X.

“Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

El tuit de la exmandataria.

El presidente, anterior al mensaje de Fernández, había expresado su “desconocimiento” del decreto al igual que como lo hizo días atrás, cuando se conoció que diputados y senadores iban a recibir un incremento que había sido confirmado por Martín Menem y Victoria Villarruel. Apenas se supo de esta suba, el presidente decidió no continuar con la medida.

La bomba estalló esta mañana cuando la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, publicó en X el decreto que había sido publicado el 29 de febrero. Pese a que llevaba la firma de Milei, el mismo presidente expresó desconocerlo.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, se justificó Milei en su cuenta de X.