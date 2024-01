Daiana Roldán sobre el Poncho 2024: “No sé si voy a tener la necesidad de privatizar”

La ministra de cultura, turismo y deporte de Catamarca, Daiana Roldán se refirió a las expectativas en torno a la realización de la fiesta más grande de la provincia.

9 de enero de 2024

En medio de un contexto económico delicado, y con la noticia de la suspensión de varios festivales en distintas localidades de Catamarca, se genera la incógnita de qué pasará con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho este año.

“Yo nunca tuve la negativa por parte del gobernador para la realización de esta fiesta, sí lo que estamos buscando hacer es sostenerla. No sabemos si mermar los días. Hay que pensar en una fiesta del Poncho mucho más austera”, dijo la ministra.

En cuanto a la posibilidad de privatizar algunas áreas, comentó: “Es una fiesta popular que creció exponencialmente estos últimos años. Esta fiesta ha sido esfuerzo del Gobierno Provincial, pero no sé cómo se va a dar más adelante, si voy a tener la necesidad de privatizar. Nosotros tenemos un solo espectáculo en el que cobramos entrada que es el salón mayor, el resto no se cobra. El Poncho no tiene un precio ni para el Paseo Artesanal, ni el Patio Gastronómico ni para el Paseo de las Provincias, y yo pretendo sostenerlo de la misma manera”.

Afirmó también que este tipo de eventos “vienen renovados, mucho más austeros, con mucho esfuerzo de los intendentes”.

Roldán remarcó que la importancia de acompañar estas actividades trasciende la idea del espectáculo en sí “lo que hay que valorar es la decisión de sostener una fiesta popular, entendiendo que hay una industria cultural detrás de todo esto, y que desarrollamos el turismo, una economía regional, apoyamos a los pequeños productores y artesanos. La importancia de esto es poder seguir desarrollando trabajo genuino”.

“Todavía no hemos tenido ningún contacto con autoridades nacionales”.Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deporte

Sin embargo, Roldán se mostró dispuesta a dialogar con dirigentes nacionales “hay muchas autoridades en muchas direcciones sin nombrar. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente a nivel provincial y estamos tratando de desarrollar nuestras políticas a nivel local y regional. Vamos a estar atentos para las novedades, si es que nos convocan a alguna reunión pero hasta el momento esto no se ha dado”.

Con relación a los proyectos de desfinanciar entes vinculados a la cultura por parte del Estado Nacional, lo define como “muy desalentador para todas las provincias no contar con estas instituciones, que alivian un montón a los ministerios, secretarías y que permite llegar a más personas”. “Si nos sacan eso, vamos a tener que redoblar esfuerzos para llegar a las industrias culturales”, agregó en diálogo con Radio Valle Viejo.