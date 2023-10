Decenas de personas reclaman en las puertas del Ministerio de la Vivienda

Se trata de manifestantes del Movimiento Sin Tierra y Partido Obrero. Aseguran que presentan listados de personas que están en situación de extrema precariedad, y no tienen respuestas. “Muchas de estas personas no cobran un sueldo igual a la canasta familiar, por lo que no pueden pagar mes a mes”.

5 de octubre de 2023

A primeras horas de este jueves, decenas de personas llevan adelante un reclamo –hasta el momento pacífico- en el ingreso al Ministerio de la Vivienda, en el CAPE.

Se trata de familias del Movimiento Sin Tierra y acompañados por el Partido Obrero, quienes exigen ser tenidos en cuenta en la preadjudicación de las viviendas. Afirman que muchos de ellos están en situación de extrema vulnerabilidad, viviendo en ranchos de nylon.

Gustavo Castro, uno de los referentes del Partido Obrero (PO), dijo ante las cámaras de TVeo Noticias que “hay compañeros con problemas que están viviendo en un rancho y han presentado expedientes, pero nunca tuvieron una respuesta”.

El reclamo no es únicamente por la falta de respuestas, sino también por la compleja burocratización que llena de trabas los trámites de quienes vienen cumpliendo con los papeles que les solicitan. “La semana pasada vinimos a ver si tenían alguna respuesta y los expedientes no existían”, aseguró el vocero.

“Me parece genial que muchas personas se les haya dado vivienda, pero hay muchos que no podemos acceder porque no tenemos un garante, o no cobramos un sueldo igual a la canasta familiar. Acá en Catamarca muchas personas cobran por debajo. Las están otorgando según quién pueda pagar, como un negocio”, concluyó.