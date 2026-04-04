Detienen a un joven por agredir a su padre

sábado, 4 de abril de 2026

El acusado tiene 22 años y se encuentra detenido a disposición del fiscal del distrito norte.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que el jueves a las 21.15 aproximadamente, personal de la Comisaría Octava se constituyó en inmediaciones a la esquina de las calles Luis Pacheco y San Juan por un desorden familiar.

Al descender de las patrullas los efectivos dialogaron con un hombre de 52 años de edad, quien les comentó que, momentos antes, su propio hijo lo habría agredido físicamente.

Como el sospechoso estaba aún en el interior del domicilio, los policías ingresaron y aprehendieron al joven de apellido Barrionuevo (22), a quien trasladaron y alojaron en la dependencia policial.

Mientras el adulto mayor se dirigió a realizar la denuncia pertinente desde la comisaría, se informó a la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte.

Agredió a la tía

En otro hecho, a las 13.15, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Tercera se constituyó en la calle Antonio Taire al 2.300 y aprehendió a un hombre de apellido Villagra (30), quien fue sindicado por su tía, una mujer de 36 años, como el presunto autor de un hecho de violencia intrafamiliar.

Cabe mencionar que el sujeto habría intentado agredir físicamente a los policías con una barreta, que quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente quedó alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito este, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.