Trabajadores textiles volvieron a trabajar, pero advierten que retomarán el paro si no pagan los sueldos

La secretaria general del Soiva confirmó que una de las fábricas abonó a los empleados quincenales y prometió completar pagos este lunes. También reclamó controles de higiene y seguridad dentro de las empresas.

16/6/2026 · 11:59 hs

Los trabajadores textiles de Recreo retomaron sus tareas este lunes luego de que las empresas comenzaran a cancelar parte de los salarios adeudados. Sin embargo, desde el gremio advirtieron que las medidas de fuerza podrían volver de inmediato si no se completa el pago comprometido para los empleados mensuales.

En Mensajes en la Radio , la secretaria general del Soiva, María Villafañe, explicó que la situación mejoró parcialmente durante el fin de semana. “El viernes a todo el personal quincenal se le hizo efectivo el pago”, señaló sobre la firma Tejica.

La dirigente aclaró que todavía resta cumplir con trabajadores mensuales y lanzó una advertencia directa: “Hoy nosotros estamos trabajando normal, porque la empresa tiene un compromiso de hacer el pago a los mensuales el día de hoy. Pero si hoy no están los haberes para esos chicos, mañana volvemos a las medidas de fuerza”.

Villafañe también detalló la situación en la fábrica Sabri. Según indicó, los empleados contratados cobraron “dos meses juntos”, aunque todavía quedaron “debiendo unos días”. En tanto, los trabajadores efectivos recibieron el sueldo, pero en algunos casos todavía restan pagos de vacaciones.

“A medias, pero por lo menos algo se está solucionando”, resumió la gremialista al describir el panorama actual en las plantas textiles de Recreo.

Más allá del conflicto salarial, Villafañe reclamó una mayor intervención de Inspección Laboral y pidió controles dentro de las fábricas. “Sería muy bueno que Inspección Laboral se llegara por las empresas a hacer un control”, sostuvo.

Además, insistió en que el organismo debe revisar las condiciones laborales. “Que vengan a ver cómo estamos trabajando, que vengan con higiene y seguridad”, expresó. Según afirmó, “no se está cumpliendo” con varios aspectos que las empresas deberían garantizar.

“Por lo menos hoy estamos trabajando. Veremos mañana”, cerró Villafañe, dejando abierta la posibilidad de un nuevo paro si las firmas incumplen nuevamente con los pagos.