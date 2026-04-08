Santilli se reunió con Sadir y busca destrabar la agenda legislativa del Gobierno

El ministro del Interior avanza en negociaciones con gobernadores para reunir apoyos a proyectos clave impulsados por la Casa Rosada.

miércoles, 8 de abril de 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo un nuevo encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de una serie de reuniones destinadas a destrabar la agenda legislativa del oficialismo.

El cónclave se desarrolló en la Casa Rosada y formó parte de la estrategia del Gobierno para consolidar acuerdos con mandatarios provinciales y avanzar con proyectos de ley considerados prioritarios.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, durante la reunión se abordaron iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares, la ley para fortalecer la propiedad privada, la normativa sobre desalojos, la regulación de tierras rurales y el endurecimiento de penas, además de la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a delitos migratorios.

Desde el entorno oficial calificaron el encuentro como positivo, en línea con el objetivo de afianzar vínculos políticos y sumar respaldos en el Congreso.

En las últimas semanas, Santilli ya había mantenido reuniones con otros gobernadores, entre ellos Juan Pablo Valdés, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo e Ignacio Torres.

La estrategia del ministro replica la dinámica implementada el año pasado, cuando impulsó reuniones individuales con mandatarios provinciales para garantizar el respaldo legislativo a proyectos clave, como el Presupuesto 2026 y el paquete de leyes tratadas en sesiones extraordinarias, entre ellas la reforma laboral.