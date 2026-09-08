Detienen a un joven por amenazar e intentar agredir a policías en un bailable de Santa María

El hecho ocurrió en la localidad de Loro Huasi, donde un sujeto de 27 años fue arrestado por el personal que realizaba servicio adicional.

7/9/2026

Efectivos de la Comisaría Departamental Santa María procedieron a la detención de un joven de 27 años, de apellido Díaz, tras un incidente registrado en las instalaciones de un local bailable ubicado en la localidad de Loro Huasi, Departamento Santa María.

De acuerdo con la información policial, el individuo amenazó de muerte al personal de la fuerza que se encontraba prestando servicio adicional en el establecimiento e intentó agredirlos físicamente. Ante la situación, los uniformados actuaron rápidamente para reducirlo y concretar su aprehensión.

Tras el arresto en averiguación del hecho, el sujeto fue trasladado y alojado en la sede policial correspondientemente. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.