La UNCA fortalece la movilidad académica internacional con la recepción e intercambio de docentes

El rector Oscar Arellano encabezó el encuentro de bienvenida a un docente investigador de Perú y despidió a tres profesores locales que viajarán a México, Colombia y Perú.

7/9/2026

Autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) mantuvieron un encuentro con docentes participantes de diversos programas de movilidad académica internacional, con el objetivo de acompañar sus instancias de intercambio y reforzar las políticas de internacionalización institucional.

La reunión estuvo encabezada por el rector de la casa de altos estudios, Ing. Oscar Arellano, junto a la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana Quiroga.

Durante la jornada, las autoridades dieron la bienvenida a Carlos Huamanquispe Apaza, docente de la Universidad Nacional José María Arguedas (Perú), quien arribó a la provincia en el marco del programa CRISCOS. El profesional desarrollará tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, focalizando su trabajo en la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de los negocios.

Asimismo, se presentaron los tres docentes de la UNCA que realizarán estancias académicas en instituciones del exterior mediante las becas de movilidad EMUAL, PILA y CRISCOS:

Marcos Acosta (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración): realizará su intercambio en la Universidad de Ixtlahuaca CUI, México.

(Facultad de Ciencias Económicas y de Administración): realizará su intercambio en la Universidad de Ixtlahuaca CUI, México. Belén Verón (Facultad de Humanidades): asistirá a la Universidad Mariana, Colombia.

(Facultad de Humanidades): asistirá a la Universidad Mariana, Colombia. Francisco Murúa (Facultad de Ciencias Agrarias): completará su formación en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

Esta iniciativa forma parte del esquema de cooperación internacional de la universidad provincial para promover la investigación conjunta, la transferencia de conocimientos y la vinculación con casas de estudios de la región.