Quini 6: se repartieron $503 millones en el Siempre Sale, pero el Tradicional sigue vacante

Dieciséis afortunados acertaron cinco números en Siempre Sale y dividieron el premio en diez provincias. El pozo principal acumula casi $12.900 millones para el próximo sorteo.
El Quini 6 volvió a quedar vacante luego del sorteo realizado este domingo por la noche. Ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que el pozo acumulado para el próximo sorteo ascenderá a una cifra estimada de $12.860 millones.
Los números sorteados fueron:
- Tradicional: 02 – 16 – 20 – 21 – 22 – 38
- La Segunda: 12 – 16 – 23 – 26 – 28 – 34
- Revancha: 00 – 03 – 22 – 32 – 37 – 41
- Siempre Sale: 00 – 03 – 04 – 13 – 23 – 42
16 ganadores en el Siempre Sale
En la modalidad Siempre Sale hubo 16 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron un pozo superior a $503,1 millones.
Los tickets ganadores fueron vendidos en las provincias de San Juan, Salta, La Pampa, Río Negro, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuánto habrá en juego en el próximo sorteo
Para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 9 de septiembre a las 21:15, se estiman los siguientes pozos:
- Tradicional: $2.190 millones
- La Segunda: $2.550 millones
- Revancha: $7.550 millones
- Siempre Sale: $370 millones
- Extra: $200 millones