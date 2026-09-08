Restringirán el tránsito en la Ruta Nacional 38 a partir de este martes por obras en la calzada

Las tareas de fresado se ejecutarán desde las 10:00 en la rotonda de intersección con Avenida Bicentenario, habilitando solo media calzada en sentido hacia La Rioja.

7/9/2026

Vialidad Nacional comunicó que este martes 8 de septiembre, a partir de las 10:00, se realizarán trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 38. Las tareas comprenden el fresado de la calzada en el kilómetro 575, específicamente en la salida sur de la rotonda que conecta con la Avenida Bicentenario, frente a la estación de servicios YPF MUCHAY SRL con GNCHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información.

Durante el desarrollo de los trabajos se dispondrá la habilitación de media calzada para la circulación en sentido descendente (trayecto hacia La Rioja).

Por tal motivo, el organismo recomendó a los automovilistas y transporte en general transitar con extrema precaución por la zona, aminorar la velocidad y respetar la señalización preventiva dispuesta por el personal de obra.