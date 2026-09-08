El dólar oficial cerró estable y terminó la jornada en $1.530 para la venta

El dólar oficial mantuvo este lunes los mismos valores del cierre del viernes en el Banco Nación. Terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar blue, en tanto, cerró a $1.545 para la venta.

7/9/2026

El dólar oficial cerró estable este lunes en la primera rueda de la semana y mantuvo los mismos valores con los que había terminado la jornada del viernes en el Banco Nación.

La cotización finalizó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, sin modificaciones durante la jornada.

En tanto, el resto de las cotizaciones del mercado cambiario presentaron los siguientes valores al cierre:

Dólar blue: $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

$1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Dólar MEP: $1.518,90 para la compra y $1.533,70 para la venta.

$1.518,90 para la compra y $1.533,70 para la venta. Dólar contado con liquidación (CCL): $1.582 para la compra y $1.583,20 para la venta.

$1.582 para la compra y $1.583,20 para la venta. Dólar tarjeta: $1.989 para la venta.

Cómo abrió la semana el dólar

Durante las primeras operaciones del lunes, el dólar oficial en el Banco Nación comenzó la jornada en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, valores que se mantuvieron hasta el cierre.

El dólar blue, por su parte, inició el día en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, y terminó con una suba de $5 en ambas puntas.

El dólar MEP había comenzado la jornada con una cotización de $1.525,39 para la venta, mientras que el contado con liquidación inició en $1.582,59.

Por último, el dólar tarjeta se mantuvo durante toda la jornada en $1.989 para la venta.

De esta manera, el mercado cambiario comenzó la segunda semana de septiembre con el dólar oficial sin cambios, mientras que las cotizaciones financieras y el blue mostraron movimientos moderados.