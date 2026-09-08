Abren las inscripciones para la Diplomatura en Extensión Universitaria dictada por la UNCA y la UNLaR

La propuesta académica se cursará bajo modalidad virtual a partir de septiembre de 2026, orientada a fortalecer las prácticas territoriales de ambas casas de altos estudios.

7/9/2026

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en articulación con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), anunció la apertura de inscripciones para la Diplomatura en Extensión Universitaria 2026. La iniciativa es impulsada por las secretarías de Extensión de ambas instituciones con el propósito de profundizar el vínculo entre la comunidad académica y los saberes territoriales.

La capacitación está dirigida a interesados en actualizar sus conocimientos y herramientas metodológicas dentro del campo extensionista desde una perspectiva crítica y participativa. El trayecto formativo se dictará de manera 100% virtual mediante clases en línea, dando inicio formal al cursado durante el mes de septiembre de 2026.