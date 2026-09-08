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Convicción Federal impulsó un proyecto para crear la Comisión Bicameral Permanente de Malvinas

Sep 7, 2026

La iniciativa presentada por el bloque de senadores busca articular una estrategia de Estado para defender los recursos pesqueros, energéticos y la soberanía en el Atlántico Sur.

7/9/2026

El bloque de senadores nacionales Convicción Federal formalizó la presentación de un proyecto de ley destinado a crear la Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur en el ámbito del Congreso de la Nación.

La propuesta legislativa lleva la firma de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Los parlamentarios señalaron que el Poder Legislativo debe mantener una participación activa frente a la exploración de recursos hidrocarburíferos como el proyecto Sea Lion, la actividad pesquera y la presencia militar británica en la zona.

Puntos clave del proyecto de ley:

  • Representación obligatoria: Establece la integración fija de un senador y un diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • Abordaje multidisciplinario: La comisión intervendrá en cuestiones diplomáticas, pesqueras, petroleras, ambientales, científicas, logísticas y de defensa.
  • Política de Estado: Busca fijar una estrategia permanente más allá de las gestiones de gobierno para la defensa de los recursos naturales y la soberanía del país.

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