Detuvieron en Salta a un integrante de una banda narco que transportaba marihuana a Bolivia

El hombre, prófugo desde febrero, fue identificado tras volcar con su camioneta en la ruta nacional 50. La PSA lo reconoció cuando intentó usar la identidad de su hermano en el hospital.

martes, 14 de octubre de 2025

Un integrante de una organización narcocriminal acusado de transportar marihuana desde Argentina hacia Bolivia fue detenido en la provincia de Salta, tras volcar con su camioneta en la ruta nacional 50, cerca de la ciudad de Orán.

El detenido, identificado como Benjamín Michel Delgado, estaba prófugo desde el 5 de febrero y tenía pedido de captura por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y resistencia a la autoridad en tres hechos.

El arresto se produjo de manera fortuita, luego de que Delgado fuera internado en el Hospital San Vicente de Paul por las heridas sufridas en el siniestro vial. Según informó el portal Fiscales, el acusado intentó ocultar su identidad dando el nombre de su hermano, pero los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reconocieron el vehículo y confirmaron su identidad.

“Por casualidad, los policías se hallaban en Orán por trámites de otro caso, y al ver el rodado, cotejaron la patente y confirmaron que era la camioneta de Delgado, al que luego reconocieron en una cama del hospital”, detalló la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

Durante la audiencia ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, se ordenó la imputación formal y la prisión preventiva del acusado, quien participó de forma virtual desde el hospital donde continúa internado bajo custodia.