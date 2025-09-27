Difunden la foto del presunto cerebro del triple crimen de Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue señalado como líder narco y autor intelectual del asesinato de tres jóvenes. La Justicia también emitió una notificación roja de Interpol contra su mano derecha, Matías Ozorio.

sábado, 27 de septiembre de 2025

Las autoridades difundieron la identidad y la imagen de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, oriundo del departamento peruano de La Libertad, señalado como el líder narco conocido como “Pequeño J” y presunto autor intelectual del triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que la medida se adoptó ante la sospecha de que Valverde Victoriano intentaba salir del país. En un operativo realizado el miércoles por la noche en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Bonaerense no logró dar con él.

En paralelo, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol contra Matías Agustín Ozorio, de 28 años, mano derecha del capo narco, imputado como coautor del triple homicidio. La Fiscalía N° 2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá, lo acusa de “triple homicidio calificado, alevosía, ensañamiento y violencia de género”.

Según la investigación, Ozorio junto a otros cinco imputados atacó a las víctimas en Florencio Varela con golpes, patadas y armas blancas. Además, el viernes fue detenido en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de conducir la camioneta utilizada para trasladar a las jóvenes desde La Matanza a Florencio Varela. Se espera su traslado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

El ministro Javier Alonso indicó que el triple crimen habría sido cometido con el objetivo de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal, en un hecho que conmocionó a la región y reforzó la cooperación internacional en la investigación.