Dio negativo el test de alcoholemia al conductor que atropelló y mató al chico de 14 años en Puerto Madero

Las pruebas indicaron que tampoco consumió drogas. El acusado sigue detenido en una comisaría porteña, a la espera de ser indagado por el juez Mariano Iturralde

13 de Octubre de 2022

El joven atropellado y asesinado en Puerto Madero

Martín G. (20), el joven que atropelló y mató a un chico de 14 años en el barrio porteño de Puerto Madero, permanece detenido en una comisaría de la Policía de la Ciudad mientras espera a que el juez que tiene a su cargo el expediente, Mariano Iturralde, le tome declaración indagatoria. Si bien la investigación recién comienza y todavía falta por esclarecer cómo fue el accidente, en las últimas horas se conoció un primer dato que podría aliviar la situación del acusado: el test de alcoholemia que le practicaron dio negativo.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae, quienes además indicaron que las pruebas a las que fue sometido G. indicaron que tampoco consumió drogas antes de embestir a Thiago Samuel Corpus, cuando cruzaba la avenida De los Italianos al 600. En ese sentido, señalaron que cuando el juez Iturralde lo disponga, Martín G. será trasladado desde la comisaría 1E de la Policía de la Ciudad, lugar en el que está recluido desde ayer, hasta el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 en el Palacio de Justicia. De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, el imputado tiene domicilio en el mismo barrio de Puerto Madero, a escasos 700 metros del lugar del hecho.

El hecho ocurrió cerca de las 14, cuando el joven de 20 años, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok atropelló y mató a Thiago, que se encontraba en una excursión en la Plaza Mujeres Argentina con la escuela a la que asistía, el Colegio de Educación Secundaria Nº 54 de San Francisco Solano, en Quilmes. El vehículo, de acuerdo con la página oficial del gobierno de la Ciudad, no tiene ninguna infracción pendiente.

“La víctima fue atropellada por una camioneta, lamentablemente el impacto la mató en el acto. A los tres minutos llegó la primera ambulancia. Pero no se pudo hacer nada porque la víctima murió en el acto”, indicó ayer el director general del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, desde el lugar del accidente.

Las primeras informaciones policiales indicaron uno de los profesores que se encontraba en el lugar declaró frente a los policías que la víctima “salió corriendo hacia Avenida De los Italianos y el cruce con Azucena Villaflor” y en ese momento se produjo el fatal accidente.

El adolescente había ido hasta Puerto Madero en una excursión de su colegio

En diálogo con distintos medios, los padres de Thiago brindaron un desgarrador testimonio, en el que expresaron su dolor por la repentina pérdida de su hijo. Alberto, el papá, entre lágrimas apuntó contra las autoridades del colegio y contó cómo fue el último mensaje que le envió el menor.

“A las 13:30 mi hijo nos mandó una foto, estaba disfrutando un montón, a las 16 me fueron a buscar mi esposa llorando y otro de los directivos en el auto de una directora. De la escuela no nos dijeron nada(de lo que pasó). Llegamos a una comisaría y después el jefe de la Policía nos contó que un auto lo atropelló y lo mató al instante”, relató.

Al respecto, el hombre contó que cuando lo fueron a buscar a su trabajo viajaron una hora hasta llegar a la comisaría y que durante todo ese tiempo, nadie del colegio les explicó la tragedia que había ocurrido minutos antes y que a esa altura ya estaba confirmada. “Estuvimos viajando y ellos sabían que mi hijo había muerto, pero no nos dijeron nada”, denunció.

“Yo quiero justicia, que esto no ocurra más porque no puede ser que en una escuela preparen excursiones y que vaya tan poca gente. Mi hijo no se recupera más, pero yo quiero justicia”, exclamó. Mónica, su esposa, también pidió que el acusado no quede libre y que para la escuela haya una sanción. “Por lo menos para la directora, porque fue un descuido de ellos”, aseguró.

El padre sostuvo que “no puede ser que porque 47 chicos vayan con 4 maestros que le haya pasado esto y vengan y te digan ‘lo siento’ y ya está”.

Por el momento, Martín G., quedó imputado por el delito de homicidio.