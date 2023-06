Educación capacitó en Gestión y Gobierno a las Instituciones del Sistema Educativo de la Provincia

La cartera educativa local que conduce Andrea Centurión a través de la Secretaría de Gestión Educativa, llevó a cabo la Jornada de Capacitación denominada “La Gestión y el Gobierno de las Instituciones en el Sistema Educativo Actual: responsabilidad política y colectivización” a cargo de la Lic. Sandra Nicastro y “La gestión directiva ante situaciones complejas. La escuela como espacio de Cuidado”, con el abordaje de las pautas del Protocolo de Actuación ante situaciones complejas en las Instituciones Educativas, establecido por Resolución Ministerial E. N° 233/22 a cargo del equipo de la Dirección Provincial de Mediación Escolar y de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos.

La jornada estuvo destinada a equipos directivos y supervisores pedagógicos de educación inicial, primaria, secundaria, de escuelas rurales y urbanas, de modalidad común, especial, técnica, artística, de jóvenes y adultos, así como también participaron los Secretarios Académicos y Rectores de los Institutos de Educación Superior de gestión estatal como de gestión Privada. Además, estuvieron equipos técnicos, estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad de Catamarca y referentes de Programas Educativos. La convocatoria reunió a más de 900 participantes que arribaron de todos los departamentos de nuestra provincia.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda quien expresó “La gestión y gobierno de las instituciones educativas constituye un desafío en el contexto actual de post pandemia. Los cambios que implicó sostener la escolaridad en la pandemia, las dificultades y los aciertos transitados durante estos últimos años brindan la oportunidad de re pensar la escuela en todas sus dimensiones, y para ello es imprescindible reflexionar sobre el rol estratégico de los equipos de conducción en la construcción del proyecto pedagógico institucional”.

Seguidamente la ministra de Educación, Andrea Centurión agradeció a todos los equipos directivos, a todos los equipos de supervisión, alumnos y docentes de la Universidad de Catamarca, este compromiso de viajar, de dejar su escuela, de dejar su familia para poder estar presentes. “La verdad que es un honor y un placer para el Ministerio contar con la presencia de la Licenciada Sandra Nicastro, habíamos ansiado mucho este momento de organizar y esperar la fecha, y enormemente agradecer también a la Prof. Marisa Díaz y a su equipo de trabajo por toda la entrega durante estos últimos meses para hacer que esto suceda”.

La verdad es que nos ha tocado en estos últimos años tiempos difíciles para gestionar, no solo tiempos difíciles para los equipos directivos, sino para la docencia. Creo que es la primera vez en la historia que la escuela no tenía presencialidad y hemos superado esa etapa, no solo hemos logrado que los chicos vuelvan a la escuela, sino que hemos logrado la permanencia y una mejora en la calidad educativa, en el caso de esta provincia el nivel primario tiene los mejores resultados de los últimos 10 años. Y ese es un trabajo de ustedes, de los docentes. Esa tarea en territorio, y creo que hoy con esta capacitación, con este llamado a la reflexión que va a hacer el equipo de Marisa y de la Lic. Nicastro y todo el equipo de gestión es justamente para que reflexionemos sobre este proyecto pedagógico que queremos y que quiere cada uno de ustedes para sus escuelas”, comentó Centurión.

Al tiempo que agregó que en “este último tiempo las dimensiones que trabajamos no son solo la administrativa y la pedagógica, sino que hay un fuerte trabajo en la dimensión sociocomunitaria, hoy las escuelas se han vuelto un punto de contención, un punto de referencia para los alumnos y alumnas, nosotros como ministerio, y ustedes como equipo directivo, equipo docente y de supervisión tenemos la obligación de que los chicos permanezcan, que la escuela sea un espacio habitable, un espacio en el que los chicos se sientan cómodos, y quieran ir todos los días”.

“La gestión y gobierno de las instituciones escolares requiere asumir un posicionamiento político pedagógico, que convoque a la responsabilidad de los sujetos con su tarea”

Durante el desarrollo de la jornada, Nora de la Puente, integrante del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Educativa, abordó algunos conceptos centrales acerca de volver a mirar la escuela de manera crítica y reflexiva, pensando y preguntándonos cómo seguir construyendo una escuela más justa, una escuela que ponga en el centro del cuidado y fortalecimiento de las trayectorias educativas, a todos y todas las chicas y los chicos.

En ese marco, se desarrolló la conferencia magistral de Sandra Nicastro, quien es profesora de grado y postgrado en diversas universidades del país, investigadora y asesora en estos temas. En la conferencia “La gestión y el Gobierno de las Instituciones en el sistema Educativo actual: responsabilidad política y colectivización”, la especialista subrayó que “el trabajo de la gestión y gobierno de las instituciones escolares, requiere asumir un posicionamiento político pedagógico, que convoque a la responsabilidad e implicación de los sujetos con su tarea y al desarrollo del trabajo colectivo en la tarea de educar”.

Al finalizar la conferencia, se invitó a participar de un conversatorio a Marisa Díaz, Secretaria del Consejo Federal de Educación, referente en temas de diseño e implementación de políticas públicas y ex Ministra de Educación de La Rioja. Ambas especialistas dialogaron sobre la conferencia y reflexionaron sobre las preguntas e inquietudes realizadas por el público presente, retomando temas específicos que contribuyen a pensar la práctica concreta de la gestión y el gobierno de las instituciones, en diversos escenarios, poniendo en relación las decisiones del macrosistema, como las decisiones institucionales para lograr que se haga efectivo el derecho a la educación de todos y todas las niñas, niños y jóvenes que asisten a la escuela.