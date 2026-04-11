El adolescente que le disparó a un ahorrista deberá ir a juicio por homicidio en tentativa

sábado, 11 de abril de 2026

Así lo resolvió la jueza de Control de Garantías N° 2, Dra. Cecilia Mas Saadi, al no hacerle lugar al planteo de oposición de elevación a juicio y al pedido de sobreseimiento que presentó el abogado Juan Pablo Morales, en representación del joven, la semana pasada en audiencia oral.

En los próximos días las partes del proceso, es decir el Ministerio Público Fiscal especializado y la defensa, contarán con los fundamentos de la resolución de la magistrada. En ese momento, trascendió que la defensa podría apelar la decisión de la magistrada y que sea el Tribunal de Alzada Especializado el que revise la fundamentación y resuelva si corresponde o no que el adolescente que le disparó en la cabeza a un ahorrista en defensa de su padre, a quien habrían herido en el muslo, enfrente un juicio oral por el delito de tentativa de homicidio agravado.

La semana pasada, durante la audiencia oral, la jueza Mas Saadi escuchó al abogado Juan Pablo Morales, para quien su asistido no debía llegar a juicio por el grave hecho endilgado, ya que había actuado en defensa de su padre ante un grupo de personas desconocidas que ingresaron a su casa. Además, el letrado hizo mención a lo ya plasmado en la resolución de sobreseimiento emitida por el juez especializado Rodrigo Morabito.

Estos y otros argumentos expuestos por Morales no fueron compartidos por la jueza, quien resolvió a favor del Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Narváez y llevará a juicio oral al joven, actualmente de 20 años.

El hecho

Ocurrió la noche del 18 de mayo de 2022, en la vivienda de la familia Véliz, suegros de José Luis Sierra -dueño de la financiera Stratton Sierra-, actualmente detenido en el penal de Miraflores al aguardo del juicio oral por varios hechos de estafa. En esa oportunidad, un adolescente de 16 años salió del interior de la casa con un arma de fuego y disparó impactando el proyectil en la cabeza de uno de los ahorristas, quienes habían ingresado por la fuerza al patio de la casa y habían herido con un disparo de arma de fuego en el muslo al propietario, cuando este intentaba dialogar con ellos.

En un primer momento, luego de varios meses de investigación, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez imputó e indagó al por entonces adolescente por el supuesto delito de tentativa de homicidio agravado. A principio del año 2025, el juez Rodrigo Morabito dictó el sobreseimiento, pero el fiscal apeló y el Tribunal de Alzada ordenó que evacue cita y continúe investigando, para finalmente elevarlo a juicio a principio del año 2025.