Golpe al narcomenudeo en el norte de la Capital: secuestran droga, casi $28 millones y mil dólares

Los allanamientos en los barrios Portal II y La Esperanza dejaron como saldo cuatro personas a disposición de la Justicia y el secuestro de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y vehículos..

viernes, 10 de abril de 2026

Efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Juzgado Federal, materializaron allanamientos simultáneos contra el narcomenudeo en el norte de la Capital. Los operativos se llevaron a cabo ayer en los barrios Portal II y La Esperanza y dejaron como saldo cuatro personas detenidas.

Tras una ardua tarea investigativa, los uniformados irrumpieron en los domicilios y secuestraron $27.913.800 en efectivo, 1.000 dólares, un arma de fuego Bersa Thunder 9 mm con 12 cartuchos, dos automóviles (Chevrolet Meriva y Peugeot 208) y una camioneta Ford Ranger.

Además, incautaron tres balanzas grameras, nueve teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad, una tablet Lenovo tablet, un dispositivo DVR y cartuchos calibre 16. También, segpun nel reporte oficial al que tuvo acceso El Esquiú, se secuestró un trozo compactado envuelto en papel film que contenía una sustancia de color blanco y varios envoltorios de plástico con sustancia tipo herbácea que, al ser sometidas a la prueba de campo, arrojaron un total de 544 gramos de cocaína, como así también pasta base de Cocaína y Marihuana respectivamente.

Durante las medidas Judiciales, que finalizaron en la madrugada de hoy, los efectivos procedieron a la detención de una mujer de 31 años y de dos hombres de 33 y 34 años de edad, quienes fueron alojados en las dependencias policiales correspondientes, a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente, en tanto que una joven mujer de 29 años quedó supeditada a la prosecución de la causa.