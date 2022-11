El atleta Felipe Lezana explicó los motivos por los que se perdió: “Agarré para cualquier lado”

Ya recuperado y desde la tranquilidad de su hogar, Felipe Lezana habló con los medios para explicar los motivos por cuales se desorientó, como resistió y para agradecer a todos los que lo buscaron.

Felipe Lezana estuvo extraviado durante cuatro días, los cuales fueron muy difíciles para él y para la familia que estaba desesperada. Hoy el atleta se encuentra con buena salud y desde la comodidad de su hogar se tomó un tiempo para hablar con la prensa respecto a lo acontecido.

“Yo digo que me extravié por el lado del corral de las vacas, ahí hizo un clic mi cabeza y agarré para cualquier lado. Después me di cuenta de que verdaderamente me había equivocado de camino”, expresó Felipe a Airevisión y agregó: “Yo hago la primera senda de 4 kilómetros y cuando vuelvo me extravío, no terminé la carrera”.

Respecto a cómo aguantó tantos días sin agua, comida y con mucho calor el atleta explicó que buscaba andar de noche o en la madrugada. “Durante martes, miércoles me quedé en el lugar porque vi pasar un dron. Ya cuando llega el jueves comencé a andar de noche y caminé porque estaba sin alimentarme y sin beber nada”, contó Lezana.

Felipe se confiesa como un hombre de mucha fe y por eso dijo que todos los días pedía a Dios para que lo rescaten, para que le dé fortaleza y consuelo. “Me mantuvo con vida Dios, a él le agradezco porque Él movió a muchísima gente para que me busquen y por eso me encontraron”, señaló.

Además se tomó un tiempo para agradecer a todas las personas que lo buscaron, que colaboraron y se pusieron a disposición para encontrarlo: “Voy a estar agradecido de por vida”, añadió.

Actualmente, Lezana se encuentra con muy buena salud y disfruta de su hogar junto a su esposa e hijas “Después vendrán otras cosas por hacer para hacer por ahora quiero estar con mi familia descansando”, cerró.