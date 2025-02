El Boleto Estudiantil Gratuito se reactiva automáticamente

Los trámites son de manera online y los beneficiarios tienen 60 días para actualizar los papeles.

viernes, 28 de febrero de 2025

El secretario de Transporte de la Provincia, Lucas Stämpfli, explicó que los boletos de transporte escolar de la tarjeta SUBE se reactivan automáticamente en las Unidades de Vehículos Estudiantiles (UVEs) y cuentan con un plazo de 60 días para actualizar la documentación de manera digital.

“Estamos terminando con los preparativos para el inicio de clases, asegurándonos de que todo esté listo”, dijo Stämpfli y comentó que se trabajó en simplificar el procedimiento “para evitar el amontonamiento de gente los primeros días”.

En este sentido, indicó que: “Todos los estudiantes menores de edad, aquellos que cursaron hasta quinto año de secundaria el año pasado, verán sus boletos de transporte automáticamente reactivados en las UVEs (Unidades de Vehículos Estudiantiles) previamente registradas”. De igual manera, se otorgará un plazo de 60 días para que los estudiantes actualicen su documentación. “De esta manera, esperamos que el trámite sea más ágil y sencillo para todos”, agregó.

El director destacó que se están implementando mejoras en la plataforma digital del sistema, en colaboración con la Secretaría de Modernización, con el objetivo de optimizar la experiencia de los usuarios: “Para que la página y los formularios sean más fáciles de cargar”.

Asimismo, aseguró que: “Las mamás, los papás y los chicos no necesitan hacer ningún trámite personal ni presentar ninguna documentación en papel, le piden todo por la plataforma y sería conveniente que evitemos la cola teniendo en cuenta los calores y todas las molestias que eso genera”.

De esta manera, explicó que: “Para que se reactive la tarjeta que ya venían usando tienen que registrarla en la página web de SUBE de Nación y pasar por una Terminal de Autoservicio”.

Por otro lado, señaló que los boletos gratuitos para los universitarios se gestionan ingresando a la página de transporte de Catamarca, aunque este trámite estará disponible desde el próximo miércoles cuando esté activa la página: “Se tienen que registrar y cargar su información ahí”.

Finalmente, comentó que las oficinas se encuentran disponibles para aquellas personas que no tienen conexión a internet o no cuentan con alguna computadora en la casa.