El dólar minorista volvió a subir y llegó a $1.515 en el Banco Nación

El dólar oficial avanzó y el tipo de cambio minorista alcanzó los $1.515 para la venta en el Banco Nación. El mercado ajustó al alza sus proyecciones para los próximos meses

7/7/2026

El dólar minorista volvió a escalar este martes y alcanzó un nuevo máximo nominal anual. En el Banco Nación, la cotización se ubicó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por entidades financieras al Banco Central llegó a $1.512,55 para la venta.

El tipo de cambio oficial retomó la tendencia alcista luego de haber iniciado la semana con una baja y cerraría la jornada con un nuevo récord en términos nominales.

En el mercado mayorista, el dólar también registró una suba y avanzó $6 hasta ubicarse en $1.492,5 para la venta. De esta manera, quedó a más del 21,5% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.815,42.

Por su parte, el dólar tarjeta se posicionó en $1.963, mientras que los dólares financieros operaron en valores superiores: el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.578,86 y el dólar MEP en $1.527,27.

El dólar blue también acompañó la tendencia y cotizó a $1.515 para la venta. En lo que va del mes acumula una suba del 6%, el mayor incremento mensual registrado durante 2026, en un contexto de mayor presión sobre el mercado cambiario.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron leves movimientos alcistas de hasta 0,1%. El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará cerca de los $1.501 a fines de julio y alrededor de $1.643 para diciembre.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central también reflejó una corrección al alza en las estimaciones. Los analistas consultados proyectaron un dólar mayorista promedio de $1.482 para julio, unos $35 por encima de la previsión anterior.

Para los meses siguientes, las estimaciones del mercado ubican el tipo de cambio mayorista en $1.513 para agosto, $1.548 para septiembre, $1.589 para octubre, $1.621 para noviembre y $1.673 para diciembre.