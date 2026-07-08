Suiza eliminó a Colombia por penales y avanzó a cuartos de final

Se impuso por 4-3, se clasificó a los cuartos de final y jugará el sábado ante Argentina

7/7/2026

Suiza avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 al superar a Colombia en una definición desde el punto del penal, luego de que los 120 minutos reglamentarios y el tiempo extra no produjeran goles en el BC Place de Vancouver. La tanda fue un duelo de nervios resuelto a favor de los europeos, que seguirán en el torneo.

El partido fue un ejercicio de equilibrio y cautela. Las estadísticas lo confirman: la posesión terminó casi igualada, 49% para Suiza y 51% para Colombia, y los tiros al arco fueron mínimos en ambos lados. Los europeos apenas generaron 0.06 de xG, mientras que Colombia llegó a 0.25, lo que refleja que ninguno de los dos equipos logró imponer un juego ofensivo convincente durante el tiempo corrido.

El técnico colombiano Néstor Lorenzo dispuso un esquema 4-4-1-1 que priorizó la solidez defensiva, con James Rodríguez como el enganche detrás de Luis Javier Suárez. Por su parte, el suizo Murat Yakin apostó por un 4-2-3-1 con Granit Xhaka como referente en la mitad de cancha, pero la Nati tampoco encontró los espacios para lastimar.

Las amonestaciones marcaron la temperatura del encuentro: Xhaka y Zakaria por Suiza, y Suárez y Sánchez por Colombia recibieron tarjeta amarilla, señal de la intensidad que fue creciendo a medida que el partido se aproximaba a la definición por penales.