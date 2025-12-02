El dólar oficial subió y cerró en $1.480 en el Banco Nación

La divisa avanzó $5 en la jornada y el mayorista quedó a $55 del techo cambiario; los financieros también operaron en alza.

martes, 2 de diciembre de 2025

El dólar oficial cerró hoy a $1.420 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, lo que representa una suba de $5 respecto del cierre de ayer. Durante la jornada, la divisa arrancó en $1.475 y avanzó cinco pesos, tras una semana en la que se mantuvo estable dentro de ese mismo rango.

En el sistema bancario, el tipo de cambio minorista promedió entre $1.470 y $1.480 para la venta, mientras que la cotización más alta llegó a $1.485.

El dólar blue se negociaba esta tarde a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, sin variaciones respecto al día anterior.

El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5, con una suba del 0,4%, quedando a $55 del techo cambiario, fijado hoy en $1.511,98.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,31% hasta los $1.479,3, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,27% y se ubicó en $1.521,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se encontraban el lunes en US$41.776 millones, luego de una cancelación cercana a los US$1.000 millones. Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de divisas, la variación final fue menor a la prevista, en un contexto de presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar el stock de reservas.