Un voraz incendio consumió por completo un automóvil en la avenida Juan Chelemín

El siniestro se originó en el sector del motor de un Volkswagen Senda y requirió el trabajo urgente de la Dirección Bomberos de la Policía.

martes, 19 de mayo de 2026

Un voraz incendio de un automóvil provocó pérdidas materiales totales en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo. El siniestro se registró sobre la avenida Juan Chelemín, en las inmediaciones de la intersección con la Avenida de Circunvalación “Dr. Néstor Kirchner”, lugar hasta donde debieron trasladarse de urgencia los numerarios de la Comisaría de Sumalao tras recibir la alerta sobre un vehículo que estaba siendo devorado por las llamas en plena vía pública.

Al arribar al sector, el personal policial constató que el foco ígneo se había originado, por causas que aún se encuentran bajo investigación, en la zona del motor de un automóvil Volkswagen Senda. El rodado es propiedad de un hombre de 46 años de edad, quien afortunadamente no sufrió heridas a causa del incidente, aunque debió presenciar cómo el fuego se extendía rápidamente por toda la carrocería.

Ante la magnitud de la situación y el peligro de propagación, los efectivos solicitaron de inmediato la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. El cuerpo de bomberos montó un operativo para sofocar el incendio, logrando controlar las llamas minutos más tarde, aunque el avance del fuego ya había provocado daños materiales de carácter total en la estructura del vehículo.

En el lugar del hecho trabajaron posteriormente los peritos de la Dirección General de Criminalística y los sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes labraron las actuaciones correspondientes y realizaron las pericias técnicas de su especialidad para determinar con exactitud el desperfecto técnico o la causa que desencadenó el siniestro.