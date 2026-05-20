Intensa búsqueda en Valle Viejo: Buscan a un adolescente de 15 años desaparecido

Se trata de Emanuel William Nieva, quien fue visto por última vez durante la madrugada de este martes en el barrio 10 de Diciembre.

martes, 19 de mayo de 2026

Las autoridades policiales y judiciales de la provincia de Catamarca emitieron una alerta urgente para dar con el paradero de Emanuel William Nieva, un adolescente de 15 años que falta de su hogar desde las primeras horas de este martes 19 de mayo. La denuncia penal por su desaparición ya fue radicada formalmente en la Unidad Judicial N° 10, lo que dio inicio a un protocolo de búsqueda coordinado por la División Trata de Personas, la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, y el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5).

Según la información oficial difundida de manera conjunta por la Policía de Catamarca y la Secretaría de Seguridad, el menor fue visto por última vez hoy a las 01:37 horas en las inmediaciones del Barrio 10 de Diciembre (Los Bajos), en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo. Al momento de ausentarse, Emanuel vestía una campera de color azul, un pantalón gris y zapatillas negras.

Respecto a sus características físicas, el reporte policial detalla que el adolescente es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, tiene tez trigueña y cabello corto de color negro. Las fuerzas de seguridad solicitan la máxima colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ser de interés para la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad recordaron que ante cualquier información fehaciente sobre su paradero, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato a la línea de emergencias SAE-911, al teléfono celular/WhatsApp 383 400-8879 o al número de línea fija 383 443-7835.