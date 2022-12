El fiscal a cargo del caso Rojas reveló que el cuerpo fue hallado “afuera” de la casa

El fiscal Laureano Palacios, de la Unidad Fiscal N°2, expresó que para comunicar la causa de muerte, aún esperan el nuevo peritaje ordenado.

5 de diciembre de 2022

Ayer se registró la muerte del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Hoy se evalúan diferentes hipótesis sobre los motivos de su muerte. Desde la fiscalía anunciaron que volverán a llevar su cuerpo para realizar una nueva pericia ” a fin de evacuar dudas”.

Desde el Ministerio Público Fiscal evitaron emitir juicios apresurados: “Estamos en investigaciones, no podemos decir una cosa u otra. Me hice presente en el lugar del hecho y no hemos notado nada extraordinario para pensar en una muerte violenta. El único detalle que puedo brindar es que se encontraba afuera de la vivienda y no se ven signos de violencia a primera vista”, declaró el titular de la Unidad Fiscal N°2, Laureano Palacios al programa de policiales “Catamarca en cana”.