El gesto de un niño que conmovió las redes catamarqueñas: “Estoy repartiendo esto para ayudar a mi papá que no tiene trabajo”

El relato se volvió viral en Facebook luego de que una docente compartiera el momento. Conocé esta hermosa historia.

sábado, 15 de marzo de 2025

A diario, las redes sociales suelen ser ventanas de la sociedad. En un mundo plagado de vídeos, documentos e imágenes que no son agradables de ver, los relatos y consejos de buena espina suelen tener una fuerte repercusión y más aún cuando se trata de la siguiente historia.

Ayer, Carrizo Melii, como aparece en la red social Facebook, compartió un relato que en cuestión de horas sumó más de 200 compartidas y 44 comentarios.

“En el día de hoy un alumnito de la Esc. José Cubas se me acercó y me dijo: ‘Seño estoy repartiendo esta publicidad para ayudar a mi papá porque no tiene trabajo. Si sabe de algo llame a ese nro’”, escribió la docente.

El posteo está acompañado de un papel que tiene de título “Multi Servicios Miguel Darío”. En el mismo se encuentran diferentes trabajos que el hombre está dispuesto a hacer, más un número de teléfono para comunicarse: 3834-892255.

“Les agradecería si pueden compartir y así colaborar para que su papá consiga empleo. Gracias”, escribe la docente en su muro.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Mi vida”; “Hay mucha gente buena en Catamarca por favor, alguien debe necesitar de su trabajo” y emojis de aplausos, coparon el posteo de la educacora y que conmovieron, por un momento, a la sociedad catamarqueña.