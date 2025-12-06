El padre Paco criticó a la UCA por el Informe de Pobreza: “No Sé Cómo la Miden”

El Padre Francisco «Paco» Olveira, de Curas en Opción por los Pobres, cuestionó duramente los datos sobre el descenso de la pobreza, asegurando que la realidad en los barrios es «todo al revés».

sábado, 6 de diciembre de 2025

El referente de Curas en Opción por los Pobres, Francisco “Paco” Olveira, manifestó este sábado su fuerte desacuerdo con el reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que indicaba una baja en los índices de pobreza e indigencia. En diálogo con Splendid AM 990, Olveira, de 61 años, sostuvo que la medición no refleja la realidad que se vive en los sectores más vulnerables.

“No pueden decir que no hay pobreza, no sé cómo la miden ni de dónde sacan los números,” expresó el sacerdote, remarcando la necesidad de tener contacto directo con las necesidades de la gente: “Necesitamos tocar el barrio y la necesidad de la gente”. Además, criticó la situación económica actual, señalando que “hay gente que se toma el transporte público para buscar en la basura” y pidió tomar medidas urgentes para asistir a “la gente endeudada”. El Padre Olveira concluyó su análisis afirmando que «ninguno de los que estamos en los barrios populares sentimos eso, sino todo al revés».