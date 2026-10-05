El Quini 6 quedó vacante y el pozo explota: $10.100 millones para el próximo sorteo

No hubo ganadores con seis aciertos y la cifra millonaria vuelve a crecer. En el Siempre Sale, 45 jugadores acertaron cinco números y se repartieron más de $499,8 millones.

5/10/2026 · 07:30 hs

La suerte volvió a hacerse esperar en el Quini 6. En el sorteo de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades, por lo que el pozo acumulado volverá a crecer y promete una cifra millonaria para la próxima jugada.

Según informó Lotería de Santa Fe, el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $10.100 millones, distribuido entre las distintas modalidades.

Los números que salieron anoche fueron:

Tradicional Primer Sorteo: 11 – 15 – 21 – 24 – 27 – 38

La Segunda: 00 – 10 – 16 – 23 – 32 – 37

Revancha: 14 – 21 – 29 – 34 – 42 – 45

Siempre Sale: 03 – 05 – 15 – 19 – 26 – 44

45 ganadores en el Siempre Sale

Aunque nadie logró quedarse con los grandes pozos de seis aciertos, el Siempre Sale sí tuvo ganadores. 45 personas de San Juan, Salta, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Formosa, Mendoza, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acertaron cinco números.

En conjunto, se repartieron un pozo superior a $499,8 millones.

Cuánto habrá en juego en el próximo sorteo

Para el próximo sorteo se estiman los siguientes pozos:

Tradicional Primer Sorteo: $1.920 millones

La Segunda: $5.010 millones

Revancha: $2.600 millones

Siempre Sale: $370 millones

Extra: $200 millones

La próxima oportunidad para probar suerte será el miércoles 7 de octubre a las 21:15, cuando se realice un nuevo sorteo desde la sala oficial de Lotería de Santa Fe.