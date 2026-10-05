Jubilaciones y asignaciones: cronograma completo de pagos de ANSES para octubre

ANSES inicia los pagos el 8 de octubre, con un aumento del 1,66% y un bono previsional de hasta $70.000. Consultá la fecha de cobro según la terminación de tu DNI.

5/10/2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este mes un aumento del 1,66% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la actualización establecida para este mes.

Con el incremento, el haber mínimo jubilatorio será de $435.748,51. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes perciban la mínima recibirán $505.748,51. Las jubilaciones y pensiones que queden por debajo de ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

En el caso de las prestaciones previsionales, los montos informados para octubre, con el bono incluido cuando corresponde, son:

Jubilación mínima: $505.748,51.

PUAM: $418.598,81 con el bono.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $375.023,96 con el bono.

Pensión para Madre de 7 hijos: $505.748,51.

Aumentan las asignaciones

Las asignaciones familiares y universales también tendrán un incremento del 1,66% durante octubre. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $156.588, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $517.475. La Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para el primer rango, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad será de $244.536.

Calendario de pagos de octubre

El cronograma de ANSES comenzará el 8 de octubre para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Pensiones No Contributivas. Las fechas se determinan según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 13/10

Documentos terminados en 3: 14/10

Documentos terminados en 4: 15/10

Documentos terminados en 5: 16/10

Documentos terminados en 6: 19/10

Documentos terminados en 7: 20/10

Documentos terminados en 8: 21/10

Documentos terminados en 9: 22/10

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 23/10

Documentos terminados en 2 y 3: 26/10

Documentos terminados en 4 y 5: 27/10

Documentos terminados en 6 y 7: 28/10

Documentos terminados en 8 y 9: 29/10

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 13/10

Documentos terminados en 3: 14/10

Documentos terminados en 4: 15/10

Documentos terminados en 5: 16/10

Documentos terminados en 6: 19/10

Documentos terminados en 7: 20/10

Documentos terminados en 8: 21/10

Documentos terminados en 9: 22/10

Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 19/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 14/10

Documentos terminados en 2 y 3: 15/10

Documentos terminados en 4 y 5: 16/10

Documentos terminados en 6 y 7: 19/10

Documentos terminados en 8 y 9: 20/10

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena del 9/10 al 10/11

Todos los documentos Segunda Quincena del 22/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 2 y 3: 9/10

Documentos terminados en 0 y 1: 8/10

Documentos terminados en 4 y 5: 13/10

Documentos terminados en 6 y 7: 14/10

Documentos terminados en 8 y 9: 15/10

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI del 8/10 al 10/11

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22/10

Documentos terminados en 2 y 3: 23/10

Documentos terminados en 4 y 5: 26/10

Documentos terminados en 6 y 7:27/10

Documentos terminados en 8 y 9:28/10

Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI del 2/11 al 10/11