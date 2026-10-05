Volcó una camioneta en la Cobacho y el conductor murió atrapado en el rodado

Daniel Romero Villafañez (30) habría quedado atrapado y falleció por las heridas sufridas.

5/10/2026

Un trágico siniestro vial con desenlace fatal se produjo durante la madrugada de ayer en la zona sur de la Capital, donde una camioneta utilitaria protagonizó un violento vuelco sobre la calzada.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del vehículo, identificado como Daniel Romero Villafañez (30), quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la carrocería y falleció en el acto, mientras que su acompañante debió ser asistido de urgencia con diversas lesiones.

Según informaron fuentes policiales, el lamentable hecho de tránsito se registró alrededor de la 1.10, momento en que personal de la Comisaría Sexta fue alertada a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) sobre un hecho en la avenida Bonifacio Cobacho, en proximidades de su intersección con la avenida Manuel Navarro.

Allí, por motivos que son materia de invstigación una camioneta utilitaria Renault Kangoo gris, al mando de Villafañez, quien se desplazaba en compañía de Marcelo Rubén Direnzo (41), al llegar al mencionado tramo, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo volcara violentamente y quedara siniestrado sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto y la deformación del habitáculo, Villafañez quedó aprisionado en el interior del rodado y murió prácticamente en el acto a raíz de las gravísimas heridas padecidas.

En tanto, el acompañante Direnzo sufrió politraumatismos y debió recibir atención médica en el lugar por parte de los profesionales del SAME, quienes evaluaron su cuadro para las curaciones pertinentes.

Cabe destacar que, la magnitud del siniestro demandó un amplio despliegue de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia trabajaron con herramientas hidráulicas de corte y expansión para liberar y extraer el cuerpo del conductor fallecido.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial N° 6, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se ordenaron las pericias forenses de rigor y la posterior entrega de los restos a los familiares.

Motociclistas lesionados

Por otro lado, antenoche, a las 22, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Primera se constituyeron en la intersección de avenidas Los Minerales y Peso Ley, donde se habría producido un siniestro vial.

En el lugar, los policías constataron que, mientras un joven identificado como Federico Antonio Ferreira (28), circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., por motivos que son materia de investigación, colisionó con un automóvil Fiat Uno, al mando de Leonardo Córdoba Amaya (32), en compañía de Aldana Barrionuevo (29). Los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes los trasladaron al Hospital San Juan Bautista, por lo que finalmente intervinieron sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, para labrar las actuaciones de rigor.

En tanto que, una joven motociclista resultó lesionada

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de ayer en la zona oeste de la Capital, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. A raíz del impacto, una joven de 22 años que se desplazaba en el rodado menor debió recibir asistencia médica tras sufrir traumatismos en el tórax y en una de sus manos.

El hecho de tránsito tuvo lugar pasadas las 5, en la intersección de la avenida Nieva y Castilla y calle Ignacio de Agüero, donde por motivos que son materia investigación, un automóvil Renault Logan, al mando de Elsa Liliana Ovejero (54), quien circulaba en compañía de su hija, Agustina Pedraza (29). Ambas ocupantes resultaron ilesas del impacto.

Mientras que, en el rodado menor marca Corven Mirage 110 cc. se desplazaba Antonella Aramburu (22), acompañada por Leandro Rubén Gómez (22). Como producto de la colisión, la conductora de la moto sufrió traumatismos en el pecho y en una mano, por lo que debió ser asistida por personal de emergencias. Su acompañante, en tanto, no presentó lesiones de consideración.